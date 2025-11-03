В заключительном матче 10-го тура АПЛ «Сандерленд» примет «Эвертон». Встреча команд состоится 3 ноября на стадионе «Стэдиум оф Лайт». Начало в 23:00.
«Кошки» выиграли в последних двух турах. В туре прошлом хозяева обыграли «Челси» и набрали 17 очков. Если сегодня «Сандерленд» выиграет, то одержит третью победу подряд. При этом набрав 20 очков, клуб минует 4 строчки и выйдет на 2-е место.
«Эвертон» попытается помешать сопернику хотя бы потому, что соскучился за победами. У «ирисок» выдался непростой отрезок, в котором они проиграли «Ман Сити» и «Тоттенхэму». Гости проиграли 3 матча из 4 на выезде в этом сезоне и находятся в 4 очках от зоны вылета, так что у них достаточно мотивации.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.68.
- Букмекеры предлагают 3.15 на победу «Сандерленда», 2.55 на победу «Эвертона».
- Искусственный интеллект предсказал победу «Эвертона» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сандерленд» — «Эвертон» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.