В заключительном матче 10-го тура АПЛ «Сандерленд» примет «Эвертон». Встреча команд состоится 3 ноября на стадионе «Стэдиум оф Лайт». Начало в 23:00.

«Кошки» выиграли в последних двух турах. В туре прошлом хозяева обыграли «Челси» и набрали 17 очков. Если сегодня «Сандерленд» выиграет, то одержит третью победу подряд. При этом набрав 20 очков, клуб минует 4 строчки и выйдет на 2-е место.

«Эвертон» попытается помешать сопернику хотя бы потому, что соскучился за победами. У «ирисок» выдался непростой отрезок, в котором они проиграли «Ман Сити» и «Тоттенхэму». Гости проиграли 3 матча из 4 на выезде в этом сезоне и находятся в 4 очках от зоны вылета, так что у них достаточно мотивации.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.68.

Букмекеры предлагают 3.15 на победу «Сандерленда», 2.55 на победу «Эвертона».

Искусственный интеллект предсказал победу «Эвертона» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сандерленд» — «Эвертон» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.