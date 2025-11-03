На официальном сайте Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) появилась символическая сборная по итогам 2025 года.

Вратарь:

Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», «Манчестер Сити», сборная Италии).

Защитники:

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов), Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко), Нуну Мендеш («ПСЖ», сборная Португалии).

Полузащитники:

Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии), Коул Палмер («Челси», сборная Англии), Педри («Барселона», сборная Испании), Витинья («ПСЖ», сборная Португалии).

Нападающие:

Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции), Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции), Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании).