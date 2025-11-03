Вратарь «Челси» Роберт Санчес высоко оценил игру хавбека Мойсеса Кайседо.

Мойсес Кайседо globallookpress.com

1 ноября 24-летний эквадорец помог «Челси» победить «Тоттенхэм» (1:0) в 10-м туре АПЛ, отдав результативную передачу.

«Здесь не нужны какие-то слова, но Мойсес — настоящий зверь. Он лучший игрок на планете на своей позиции. Кто может быть сильнее его? Просто зверь. Он выигрывает каждое единоборство и очень спокойно работает с мячом.

Я не замечал, чтобы он сильно изменился. Как игрок и как человек он всегда был таким же: трудолюбивым, старательным, спокойным и очень хорошим парнем. Конечно, с возрастом и опытом он стал немного более совершенным игроком, его игра просто становится все лучше и лучше. Его уверенность в себе также растет все больше и больше», — приводит слова Санчеса Goal.