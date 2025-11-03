Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре калининградской «Балтики» в нынешнем сезоне РПЛ.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«Когда я посмотрел первую игру "Балтики" с "Динамо", калининградцы в доминирующем стиле на выезде начали затаптывать. Думаю: "Ничего себе! Ладно, две или три игры — потом их не хватит". Теперь я должен сказать, что они вполне по праву на своём месте. "Балтика" не остановится.

Всем бояться "Балтику"! Всё по делу. Они и бегают, и играют. Вы посмотрите, как они играют в штрафной соперника. Не в том смысле, что бьют куда попало, а разыгрывают. Интенсивный футбол сегодня нужен, но "Балтика" ещё и играет.

Пока они меня приятно удивляют. Я рад, что в таких условиях можно готовить команду», — сказал Непомнящий Чемпионату.

После 14-и туров в российской Премьер-лиге «Балтика» занимает 4-е место в таблице с 27-ю очками в активе. В следующем матче чемпионата страны калининградцы сыграют против «Краснодара» 9-го ноября.