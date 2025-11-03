Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике жаждет победы над «Баварией» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Луис Энрике globallookpress.com

«На "Парк де Пренс", благодаря атмосфере и нашим болельщикам, мы уверены, что сможем преодолеть их давление, и я думаю, что этот матч будет похож на тот, который мы сыграли с ними летом на клубном чемпионате мира. Наверняка будет такой же напряжённый матч. В этом смысле будет очень интересно для обеих команд.

Сейчас очевидно, что "Бавария" очень сильна. Они одержали 15 побед подряд, что просто невероятно. Нам важно победить завтра не только ради трёх очков, но и потому, что у нас был самый сложный жребий в Лиге чемпионов. Поэтому, когда мы играем дома, важно использовать атмосферу, созданную нашими болельщиками, чтобы попытаться выиграть матч», — цитирует слова испанского специалиста Энрике официальный сайт клуба.

После трех матчей «ПСЖ» и «Бавария» имеют 100% результат, набрав по 9 очков. Их встреча пройдет 4 ноября в 23:00 по московскому времени в Париже.