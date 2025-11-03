Комментатор Денис Казанский отреагировал на победу «Краснодара» над московским «Спартаком» (2:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Удивительный матч с абсолютно пустой интригой вдруг наполнился драматичными смыслами. "Краснодар" такие матчи должен заканчивать по-чемпионски.  Либо убивая его третьим мячом, либо танцами на угловых.  Но вот это вдруг… задним умом можно быть крепким.  Кордоба подгорал весь матч, оно и понятно — такая жёсткая дуэль с Ву.  Может быть стоило перестраховаться ещё до первой жёлтой?

Тем более Левников сегодня просто гулял.  Очень жёстко судил.  Хотя по почти всем вопросов минимум.  И понеслось.  Мог же и второй залететь какой-нибудь шальной.  Потому что на логичный — расчёта уже не было», — написал Казанский в телеграм-канале.