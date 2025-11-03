Главный тренер «Манчестер Сити»﻿ Хосеп Гвардиола после победы над «Борнмутом»﻿ (3:1) в 10-м туре Английской Премьер-лиги ответил на вопрос о борьбе за чемпионство.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Ну я надеюсь, что "Арсенал"﻿ однажды начнет пропускать, что пока нелегко им дается. Что касается нас, еще с клубного чемпионата мира я чувствовал, что мы в борьбе. Прошло всего 10 матчей. Впереди еще 28 игр, и еще очень-очень много всего может произойти. Важно не отставать и сохранять чувство, что команда становится все сильнее», — приводит слова тренера BBC Sport﻿.

После 10-го тура «горожане»﻿ идут на втором месте, отставая от лидирующего «Арсенала»﻿ на шесть очков. При этом «Арсенал﻿» за 10 игр пропустила всего три гола.​