Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Борнмутом» (3:1) в 10-м туре Английской Премьер-лиги ответил на вопрос о борьбе за чемпионство.
«Ну я надеюсь, что "Арсенал" однажды начнет пропускать, что пока нелегко им дается. Что касается нас, еще с клубного чемпионата мира я чувствовал, что мы в борьбе. Прошло всего 10 матчей. Впереди еще 28 игр, и еще очень-очень много всего может произойти. Важно не отставать и сохранять чувство, что команда становится все сильнее», — приводит слова тренера BBC Sport.
После 10-го тура «горожане» идут на втором месте, отставая от лидирующего «Арсенала» на шесть очков. При этом «Арсенал» за 10 игр пропустила всего три гола.