Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от матча против «Милана». Встреча десятого тура Серии А состоялась в воскресенье на «Сан-Сиро» и завершилась минимальным поражением римского клуба. Единственный мяч был забит на 39-й минуте — отличился Страхинья Павлович. Уже в концовке «Рома» могла сравнять счёт, но Пауло Дибала не реализовал пенальти.

«Я расстроен итогом, но уверен: если команда продолжит показывать такой футбол, она выиграет много матчей. В первом тайме мы выглядели очень достойно, проявили характер и выдержку против сильного соперника. Проблема в том, что мы не забили четыре пенальти из пяти — из-за этого потеряли много очков и в чемпионате, и в Европе», — приводит слова Гасперини журналист Николо Скира.

После десяти туров «Рома», «Милан» и «Интер» имеют по 21 очку, а лидирует «Наполи» с 22 баллами.