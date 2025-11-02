Тренер леверкузенского «Байера»﻿ Каспер Юльманн оценил поражение своей команды от «Баварии»﻿ (0:3) в 9-м туре Бундеслиги.

Каспер Юльманн globallookpress.com

«Мы должны признать, что "Бавария" — лучшая команда Европы. Они немедленно наказывали нас за ошибки. Мы недовольны игрой, нам еще много над чем предстоит работать, но в целом "Бавария﻿" была очень хороша. Мы должны это признать», — приводит слова Юльманна официальный сайт Бундеслиги.

После девяти туров Бундеслиги «Бавария» лидирует в чемпионате, набрав 27 очков. «Байер» находится на пятой строчкой, имея в активе 17 баллов.