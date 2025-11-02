Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев удовлетворен набранными тремя очками в игре 11-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (2:1).

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Отличный матч, один из лучших в этом сезоне. До удаления игра складывалась отлично. Обидно, что удаления были на ровном месте, неаккуратная игра локтями. И в двух эпизодах, когда получали карточки, были хорошие атаки. Сделаем выводы, но самое главное, что взяли три очка и 33 тысячи зрителей ушли с хорошим настроением, большая победа», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Голы за «Краснодар» в этой встрече забивали Александр Черников и Джон Кордоба. Теперь «быки» сыграют 5 ноября в Кубке России на своем поле с «Оренбургом».