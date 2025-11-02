Во втором матче первого раунда плей-офф МЛС между «Интер Майами» и «Нэшвиллом» хозяева одержали победу со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «ГЕОДИС Парк» в Нэшвилле.
За «Нэшвилл» голами отметились Сэм Сарридж (9-я минута) и Джош Бауэр (45-я минута), а за «Интер Майами» единственный мяч забил Лионель Месси на 90-й минуте.
Результат матча
НэшвиллНашвилл2:1Интер МайамиМайами
1:0 Сэм Сарридж 9' пен. 2:0 Джош Бауэр 45' 2:1 Лионель Месси 90'
Нэшвилл: Джо Уиллис, Jeisson Palacios, Уолкер Циммерман, Джош Бауэр, Энди Нахар, Патрик Язбек (Бриан Акоста 79'), Edvard Tagseth (Джейкоб Шаффельбург 63'), Matthew Corcoran, Алекс Майл (Ахмед Касем 79'), Хани Мухтар, Сэм Сарридж (Тил Барнбери 83')
Интер Майами: Рокко Риос Ново, Жорди Альба, Ноа Аллен (Теласко Сеговия 46'), Максимилиано Фалькон, Айан Фрай, Бальтасар Гальего (Mateo Silvetti 54'), Серхио Бускетс, Родриго Де Пауль, Луис Суарес, Лионель Месси, Тадео Альенде
Жёлтые карточки: Edvard Tagseth 4' (Нэшвилл), Патрик Язбек 15' (Нэшвилл), Сэм Сарридж 78' (Нэшвилл), Джейкоб Шаффельбург 84' (Нэшвилл), Бриан Акоста 90+6' (Нэшвилл)
Отметим, что первый матч между командами завершился победой «Интера Майами» со счетом 3:1, где Лионель Месси оформил дубль. Следующая и решающая встреча этой серии состоится 8 ноября.