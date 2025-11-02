Во втором матче первого раунда плей-офф МЛС между «Интер Майами» и «Нэшвиллом» хозяева одержали победу со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «ГЕОДИС Парк» в Нэшвилле.

Лионель Месси globallookpress.com

За «Нэшвилл» голами отметились Сэм Сарридж (9-я минута) и Джош Бауэр (45-я минута), а за «Интер Майами» единственный мяч забил Лионель Месси﻿ на 90-й минуте.

Результат матча Нэшвилл Нашвилл 2:1 Интер Майами Майами 1:0 Сэм Сарридж 9' пен. 2:0 Джош Бауэр 45' 2:1 Лионель Месси 90' Нэшвилл: Джо Уиллис, Jeisson Palacios, Уолкер Циммерман, Джош Бауэр, Энди Нахар, Патрик Язбек ( Бриан Акоста 79' ), Edvard Tagseth ( Джейкоб Шаффельбург 63' ), Matthew Corcoran, Алекс Майл ( Ахмед Касем 79' ), Хани Мухтар, Сэм Сарридж ( Тил Барнбери 83' ) Интер Майами: Рокко Риос Ново, Жорди Альба, Ноа Аллен ( Теласко Сеговия 46' ), Максимилиано Фалькон, Айан Фрай, Бальтасар Гальего ( Mateo Silvetti 54' ), Серхио Бускетс, Родриго Де Пауль, Луис Суарес, Лионель Месси, Тадео Альенде Жёлтые карточки: Edvard Tagseth 4' (Нэшвилл), Патрик Язбек 15' (Нэшвилл), Сэм Сарридж 78' (Нэшвилл), Джейкоб Шаффельбург 84' (Нэшвилл), Бриан Акоста 90+6' (Нэшвилл)

Статистика матча 5 Удары в створ 4 2 Удары мимо 4 43 Владение мячом 57 6 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 10 Фолы 7

Отметим, что первый матч между командами завершился победой «Интера Майами» со счетом 3:1, где Лионель Месси﻿ оформил дубль. Следующая и решающая встреча этой серии состоится 8 ноября.