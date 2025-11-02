2 ноября на «Этихад» «Манчестер Сити» примет «Борнмут» в матче 10-го тура Премьер-лиги. Начало игры в 19:30.

«Ман Сити» в случае победы может обойти сразу 6 команд в таблице, включая «Борнмут». «Горожане» с 16 баллами идут на 8-й позиции. В прошлом туре они имели неосторожность проиграть« Астон Вилле», из-за чего оказались за пределами зоны еврокубков.

«Борнмут» занимает второе место с 18 баллами. Команда Ираолы потерпела в этом сезоне только одно поражение и, кажется, всерьез настроена на борьбу за первую четверку. Даже в случае поражения гости останутся в топ-4.

Четыре из пяти поединков команд закончились победой «Ман Сити». В одном случае выиграли «вишни». Будет ли сегодня выявлен победитель?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.

Букмекеры дают 1.47 на победу «Ман Сити» и 6.40 на победу «Борнмута», на ничью они предлагают 5.00.

Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Сити» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Борнмут» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.