2 ноября на «Этихад» «Манчестер Сити» примет «Борнмут» в матче 10-го тура Премьер-лиги. Начало игры в 19:30.
«Ман Сити» в случае победы может обойти сразу 6 команд в таблице, включая «Борнмут». «Горожане» с 16 баллами идут на 8-й позиции. В прошлом туре они имели неосторожность проиграть« Астон Вилле», из-за чего оказались за пределами зоны еврокубков.
«Борнмут» занимает второе место с 18 баллами. Команда Ираолы потерпела в этом сезоне только одно поражение и, кажется, всерьез настроена на борьбу за первую четверку. Даже в случае поражения гости останутся в топ-4.
Четыре из пяти поединков команд закончились победой «Ман Сити». В одном случае выиграли «вишни». Будет ли сегодня выявлен победитель?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.
- Букмекеры дают 1.47 на победу «Ман Сити» и 6.40 на победу «Борнмута», на ничью они предлагают 5.00.
- Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Сити» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Борнмут» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.