Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о поражении своей команды в матче 14-го тура РПЛ против «Балтики» (0:2).

Станислав Черчесов — главный тренер «Ахмата» globallookpress.com

«Первые слова команде после игры? Первые слова — о том, что через 45 минут отъезд. А по игре потом поговорим, сейчас смысла нет. Спокойно поражения нельзя воспринимать, другое дело, что мы готовились к определённой игре, такую и получили. Моменты были и у нас, и у соперника, но пропустили два гола с аута, сами себе "привезли". Это немножко настораживает.

Ранняя замена Келиану связана с тем, что человек недорабатывал. Когда мы его заменили, команда больше взяла под контроль середину поля. Что касается удаления (Георгия Мелкадзе на 59-й минуте), я не видел. Заранее всегда говорю судье, что в другом моменте также могли показать красную карточку, а в итоге не было и жёлтой. Пошло: и лупят, и лупят. И наши игроки, и их. Но нам надо исправлять свои ошибки, вдесятером ты играешь или меньше», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

После этого матча «Ахмат» располагается на 9-й позиции в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. В следующей встрече грозненцы сыграют против «Спартака» 9-го ноября.