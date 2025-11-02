В воскресенье, 2 ноября, «Брест» примет «Лион» в рамках 11-го тура Лиги 1. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

68' Вновь досталось полузащитнику «Лиона» Толиссо, но сможет он самостоятельно продолжить встречу.

67' Борьба в штрафной площади «Лиона», не без труда отбились гости, до удара дело так и не дошло.

64' Подача Мортона с углового «Лиона» в штрафную «Бреста», справляются с угрозой хозяева.

63' Желтая карточка показана Пате Мбупу.

61' Шульц рвался к воротам «Бреста» по правому флангу атаки «Лиона», но защитник хозяев Кулибали оттеснил его от мяча, грамотно сыграв корпусом.

«Брест» — «Лион» x.com

59' Гол забили игроки «Бреста», Пате Мбуп это сделал. Но, тут же его отменили решением бокового судьи, поднявшего флажок вверх.

Статистика матча 5 Удары в створ 4 6 Удары мимо 9 43 Владение мячом 57 6 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 6 Фолы 7

58' Удар Ажорка с линии штрафной «Лиона», заблокировал полет мяча к воротам защитник гостей Ньякате.

56' Организованно обороняются игроки «Лиона», трудно «Бресту» создавать моменты у ворот гостей.

54' Мяч под контролем футболистов «Лиона», но до угроз воротам «Бреста» пока далеко.

52' Позиционная атака «Бреста», пока мяч в центре поля разыгрывается хозяевами поля.

49' Подача с углового дель Кастильо в штрафную «Лиона», кулаками выбил мяч подальше вратарь гостей Доминик Грейф.

47' Морейра нарушил правила на полузащитнике «Лиона» Толиссо, корчится от боли игрок гостей, в то время как врачи «Лиона» спешат ему на помощь.

46' Второй тайм начался!

45+2' Перерыв. Не самый высокий темп игры, закономерная ничья к середине матча.

45' Добавленное время 2 минуты.

44' Включившись в прессинг игроки «Бреста» выдавили атаку «Лиона» к чужим воротам.

43' «Лион» устремился в атаку, но на подступах к штрафной продвижение застопорилось, внимательно действуют в обороне игроки «Бреста».

40' Не высокий темп в игре, отчего легче защищающимся обеих команд.

37' Мяч под контролем футболистов «Бреста», но игроки «Лиона» в высоком блоке встречают хозяев, не отступая к свои воротам.

36' Мэйтленд-Найлс совершил подачу к воротам «Бреста», отбились хозяева.

33' Удаётся «Лиону» будучи в меньшинстве контролировать мяч, игроки «Бреста» отошли на свою половину поля.

31' Позиционная атака «Лиона», пока дело до угроз воротам «Бреста» не дошло.

30' Много единоборств в игре.

27' Удар Ажорка с линии штрафной «Лиона», отбил перед собой мяч вратарь гостей Грейф, на добивании был Мбуп, но и эту угрозу отвел от своих ворот вратарь.

26' Удар Павла Шульца из-за пределов штрафной «Бреста», заблокировал один из защитников хозяев.

25' Мама Бальде простреливал вдоль ворот «Лиона», но передача получилась слишком сильной чтобы партнёры смогли добраться до нее.

Тайлер Мортон x.com

24' Людовик Ажорк грубо сыграл в центре поля, нарушив правила на Толиссо, главный судья матча Клеман Тюрпен обошелся устным предупреждением.

22' Удар Тайлера Мортона из-за пределов штрафной «Бреста», мяч мимо ворот пролетел.

20' Инициатива у «Бреста», вынуждены обороняться футболисты «Лиона».

17' Кенни Лала совершил классный кросс в штрафную «Лиона», где нападающие хозяев Ажорк и Мбуп помешали друг другу пробить из хорошей позиции.

16' Позиционная «Бреста», планомерно конструируют атаку хозяева.

15' Замена в составе «Лиона»: вместо Таннера Тессманна вышел Мэйтленд-Найлс.

12' Переместилась игра на половину поля «Лиона» после удаления у гостей.

09' Мама Бальде пробил с края штрафной «Лиона», мяч в сетку с внешней стороны ворот попал.

08' Красная карточка показана Хансу Хатебуру. Главный судья сбегав к монитору за пределы поля, изменил решение: вместо желтой показав красную карточку защитнику «Лиона».

06' Желтая карточка показана Хансу Хатебуру.

06' Позиционная атака «Лиона», гости захватили инициативу в матче.

04' Включаются в прессинг игроки «Лиона» при потере мяча, усложняя начало атаки «Бресту».

02' Активно начинают матч игроки «Лиона», мяч и территория за гостями.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Лиона».

До матча

22:41 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 Матч пройдет на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте, вмещающем 15 931 зрителя.

22:25 Главным судьей матча будет Клеман Тюрпен из Уллена.

Стартовые составы команд

«Брест»: Маецки, Лала, Шардонне, Кулибали, Локо, Шотар, Тусар, Кастильо, Ажорк, Бальде, Мбуп.

«Лион»: Грейф, Мата, Ньякате, Тальяфико, Хатебур, Мортон, Толиссо, Шульц, Тессманн, Морейра, Сатриано.

«Брест»

После 10-и туров в Лиге 1 команда занимает 14-е место в таблице Лиги 1 с 9-ю очками в активе. «Брест» опережает зону вылета лишь на 2 балла. На своем поле команда выступает плохо, занимая лишь 16-ю строчку в лиге по этому показателю. «Бресту» удалось набрать всего 5 баллов из 15-и возможных дома. Команда проиграла «Гавру» со счетом 0:1 в прошедшую встрече Лиги 1, пропустив решающий гол на 73-й минуте. До этого «Брест» уступил ПСЖ (0:3). Команда не может победить в Лиге 1 на протяжении 4-х последних матчей. За этот отрезок «Брест» по 2 раза проиграл и сыграл вничью. Команда поделила очки с «Лорьяном» (3:3) и «Нантом» (0:0).

«Брест» не очень здорово выступает в последнее время, стабильно теряя очки. К тому же, команда редко побеждает на своем поле (1 победа в последних 5-и встречах). У «Бреста» есть козырь в рукаве в виде нападающего Ромена Дель Кастильо, который удачно стартовал. За 9 встреч форвард забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи. Из-за травмы не поможет команде в отчетной встрече Думбия.

«Лион»

Команда занимает 5-е место в таблице чемпионата Франции с 19-ю очками в активе после 10-и туров. «Лион» отстает от лидерства в Лиге 1 всего на 2 балла. Команда также располагается на 5-й строчке в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 7 очков из 15-и возможных на чужом поле. В прошедшем поединке «Лион» сыграл вничью с «Парижем» (3:3), упустив преимущество в 3 мяча. До этого команда обыграла «Страсбург» (2:1). У «Лиона» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот период команда также обыграла «Базель» (2:0) в Лиге Европы.

«Лион» отлично стартовал в нынешнем сезоне. Плотность в турнирной таблице Лиги 1 очень высока, поэтому команда может возглавить чемпионат уже после матча с «Брестом». Полузащитник «Лиона» Павел Шульц отличается результативностью в нынешнем сезоне. Игрок забил 5 голов и сделал голевую передачу в 10-и встречах Лиги 1, занимая 6-е место в списке лучших бомбардиров. Не помогут команде в отчетной встрече Абнер Винисиус из-за красной карточки, Фофана, Мангаля и Нуамах — у всех травмы.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды провели 2 матча в рамках Лиги 1. Команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1.

За всю историю команды сыграли 33 матча. В 15 играх победил «Лион», в 10 «Брест», оставшиеся 8 матчей завершились вничью.

