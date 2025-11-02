прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.20

«Брест» встретится с «Лионом» в рамках 11-го тура французской Лиги 1. Поединок пройдет 2 ноября и начнется в 22:45 по мск.

«Брест»

Турнирное положение: После 10-и туров в Лиге 1 команда занимает 14-е место в таблице Лиги 1 с 9-ю очками в активе. «Брест» опережает зону вылета лишь на 2 балла.

На своем поле команда выступает плохо, занимая лишь 16-ю строчку в лиге по этому показателю. «Бресту» удалось набрать всего 5 баллов из 15-и возможных дома.

Последние матчи: Команда проиграла «Гавру» со счетом 0:1 в прошедшую встрече Лиги 1, пропустив решающий гол на 73-й минуте. До этого «Брест» уступил ПСЖ (0:3).

Команда не может победить в Лиге 1 на протяжении 4-х последних матчей. За этот отрезок «Брест» по 2 раза проиграл и сыграл вничью. Команда поделила очки с «Лорьяном» (3:3) и «Нантом» (0:0).

Не сыграет: Думбия из-за травмы.

Состояние команды: «Брест» не очень здорово выступает в последнее время, стабильно теряя очки. К тому же, команда редко побеждает на своем поле (1 победа в последних 5-и встречах).

У «Бреста» есть козырь в рукаве в виде нападающего Ромена Дель Кастильо, который удачно стартовал. За 9 встреч форвард забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

«Лион»

Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице чемпионата Франции с 19-ю очками в активе после 10-и туров. «Лион» отстает от лидерства в Лиге 1 всего на 2 балла.

Команда также располагается на 5-й строчке в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 7 очков из 15-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшем поединке «Лион» сыграл вничью с «Парижем» (3:3), упустив преимущество в 3 мяча. До этого команда обыграла «Страсбург» (2:1).

У «Лиона» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот период команда также обыграла «Базель» (2:0) в Лиге Европы.

Не сыграют: Абнер Винисиус (красная карточка), Фофана, Мангаля и Нуамах (у всех — травмы).

Состояние команды: «Лион» отлично стартовал в нынешнем сезоне. Плотность в турнирной таблице Лиги 1 очень высока, поэтому команда может возглавить чемпионат уже после матча с «Брестом».

Полузащитник «Лиона» Павел Шульц отличается результативностью в нынешнем сезоне. Игрок забил 5 голов и сделал голевую передачу в 10-и встречах Лиги 1, занимая 6-е место в списке лучших бомбардиров.

Статистика для ставок

«Брест» не может победить на протяжении 4-х последних матчей

«Лион» не проигрывает на протяжении 3-х последних встреч (2 победы и 1 ничья)

В последних 3-х очных матчах «Лион» дважды обыгрывал «Брест»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лиона» — 2.20, победа «Бреста» — 3.15, ничья — за 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.78 и 2.03 соответственно.

Прогноз: «Лион» победит в предстоящем матче. Команда воспользуется неудачным периодом «Бреста».

Ставка: Победа «Лиона» за 2.20.

Прогноз: Для победы «Лиону» необходимо забивать больше 1-го гола.

Ставка: Индивидуальный тотал «Лиона» 1.5 больше за 1.97.