«Барселона» примет «Эльче» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Игра состоится 2 ноября в 20:30 по мск.

«Барсе» нельзя терять очки в этом туре. В прошлом каталонцы проиграли «Реалу» и теперь уступают «сливочным» 8 очков в борьбе за первое место. «Эльче» для хозяев вполне удобный соперник. «Блаугранас» выиграли почти все матчи против этого соперника, только в одном случае была ничья.

«Эльче» приехал к чемпиону после трех туров без побед. Последние результаты команды — это поражения от «Алавеса» и «Эспаньола», а также ничья с «Атлетиком» Бильбао. Стоит отметить, что клуб еще не побеждал на выезде в этом сезоне.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.

Букмекеры дают 1.18 на победу «Барселоны», 7.70 на ничью и 14.0 на победу «Эльче».

Искусственный интеллект считает, что матч закончится со счетом 1:0 в пользу «Барселоны».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Эльче» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.