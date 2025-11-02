«Барселона» примет «Эльче» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Игра состоится 2 ноября в 20:30 по мск.
«Барсе» нельзя терять очки в этом туре. В прошлом каталонцы проиграли «Реалу» и теперь уступают «сливочным» 8 очков в борьбе за первое место. «Эльче» для хозяев вполне удобный соперник. «Блаугранас» выиграли почти все матчи против этого соперника, только в одном случае была ничья.
«Эльче» приехал к чемпиону после трех туров без побед. Последние результаты команды — это поражения от «Алавеса» и «Эспаньола», а также ничья с «Атлетиком» Бильбао. Стоит отметить, что клуб еще не побеждал на выезде в этом сезоне.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.18 на победу «Барселоны», 7.70 на ничью и 14.0 на победу «Эльче».
- Искусственный интеллект считает, что матч закончится со счетом 1:0 в пользу «Барселоны».
Трансляция матча
