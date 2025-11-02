В 11-м туре испанской Ла Лиги «Алавес» дома был сильнее «Эспаньола» — 2:1.
На пятой минуте хозяев вывел вперед полузащитник Денис Суарес.
На 40-й минуте «Алавес» повел со счетом 2:0 после точного удара Лукаса Бойя.
«Эспаньол» смог ответить лишь голом Роберто Фернандеса на 56-й минуте.
Результат матча
АлавесВитория2:1ЭспаньолБарселона
В 12-м туре «Алавес» будет гостить у «Жироны», а «Эспаньол» примет «Вильярреал».