В 11-м туре испанской Ла Лиги «Алавес» дома был сильнее «Эспаньола» — 2:1.

На пятой минуте хозяев вывел вперед полузащитник Денис Суарес.

На 40-й минуте «Алавес» повел со счетом 2:0 после точного удара Лукаса Бойя.

«Эспаньол» смог ответить лишь голом Роберто Фернандеса на 56-й минуте.

В 12-м туре «Алавес» будет гостить у «Жироны», а «Эспаньол» примет «Вильярреал».