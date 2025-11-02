Удержатся ли «попугаи» в топ-5?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 3.32

2 ноября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Эспаньол». Начало игры — в 18:15 мск.

«Алавес»

Турнирное положение: «Славные» окопались в середняках лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Алавес» в 10 матчах набрал 12 зачетных баллов. В них команда отличилась лишь 9 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Славные» разгромили скромный «Депортиво Гечо» (7:0).

До того команда уступила «Райо Вальекано» (0:1). А вот поединок с «Валенсией» завершился блеклой ничьей (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Алавес» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Славные» нынче выглядят не столь выгодно. Зато в среднем команда пропускает реже гола за матч.

Причем «Алавес» традиционно неудачно противостоит «Мальорке». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена закрепиться в середняках Ла Лиги.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» нынче выглядят весьма выгодно. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Эспаньол» лишь на 2 очка отстает от первой тройки. Команда в 10 поединках отличилась 14 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Попугаи» одолели «Атлетик Льеиду» (2:1).

До того команда сумела переиграть «Эльче» (1:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Реал Овьедо» (2:0).

При этом «Эспаньол» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Хавьер Пуадо — травмирован.

Состояние команды: «Попугаи» нынче заметно прибавили. Команда побеждает уже 3 матча кряду.

При этом «Эспаньол» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чуть чаще одного мяча за матч.

Команда не столь ярко выглядит в плане реализации. Да и Пере Милья настрелял лишь 4 мяча в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Попугаи» постараются закрепиться в группе лидеров.

Статистика для ставок

«Эспаньол» победил в 3 своих последних матчах

«Алавес» в среднем пропускает реже гола за матч

«Славные» уступили каталонцам в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.32.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.57 и 1.52.

Прогноз: «Попугаи» намерены закрепиться в лидирующей группе, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, к тому же в последнее время успешно противостоят «Алавесу».

Ставка: Победа «Эспаньола» за 3.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.57