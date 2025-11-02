Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев ответил на вопрос о своем возможном уходе из самарского клуба.

Магомед Адиев globallookpress.com

«Мое будущее? Я сейчас ни в чем не уверен. Результата нет. Естественно, будут идти слухи об уходе. С большим достоинством приму решение руководства клуба, когда оно будет. Я готов работать, подавать в отставку не планирую. Все зависит от решения руководства», — сказал Адиев Sport24.

Ранее в СМИ прошла информация, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал задание руководству «Крыльев Советов» приступить к поиску нового главного тренера.

В 9 последних турах самарцы взяли всего 2 очка и идут на 13-м месте с 13 очками.