Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мыслями об игре «Динамо» под руководством экс-тренера «бело-голубых» Марцела Лички.

Марцел Личка globallookpress.com

«О Личке могу сказать только положительно. Это позитивный человек, его очень любили все игроки в "Динамо". При нём была очень хорошая атмосфера и, прежде всего, игра. Может, она была немного авантюрной, но она нравилась болельщикам. На матчи его команд очень хотелось идти на стадион или смотреть по телевизору.

В принципе, футбол же для болельщиков. Может, "Спартак" хочет взять такое направление — если у нас не получается стать чемпионами, то пусть хотя бы будет креативная игра. В прошлом году у "Спартака" был осенний отрезок, когда всё получалось. Болельщики были очень довольны», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

Чешский специалист проработал в «Динамо» с 2023 по 2025 год и завоевал вместе со столичным клубом бронзовые медали по итогам сезона-2023/2024.