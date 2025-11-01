Завершились два матча 9-го тура немецкой Бундеслиги.
В одной из встреч «Боруссия» М обыграла «Санкт-Паули» со счетом 4:0.
В составе гостей дублем отметился Харис Табакович, отличившись на 15-й и 40-й минутах. Еще по голу записали на свой счет Суто Матино на 75-й минуте и Оскар Фрауло на 80-й минуте.
Результат матча
Санкт-ПаулиГамбург0:4Боруссия ММёнхенгладбах
0:1 Харис Табакович 15' 0:2 Харис Табакович 40' 0:3 Суто Матино 75' 0:4 Оскар Фрауло 80'
Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Карол Метс, Манолис Салиакас (Джексон Ирвайн 84'), Луис Оппи, Эрик Смит, Джеймс Сэндс (Коннор Меткалф 55'), Джоэл Чима Фудзит, Данель Синани (Абдули Сисей 46'), Матиас Перейра Лаж (Мартин Каарс 46'), Оладапо Афолаян (Андреа Унтонджи 46')
Боруссия М: Мориц Николас, Лукас Улльрих, Джозеф Скалли (Оскар Фрауло 78'), Кевин Дикс, Нико Эльведи, Флориан Нойхаус (Джованни Рейна 78'), Янник Энгельгардт, Рокко Райтц (Кевин Штёгер 85'), Филипп Зандер, Харис Табакович (Jan Urbich 84'), Франк Онора (Суто Матино 57')
Жёлтые карточки: Джеймс Сэндс 18' (Санкт-Паули), Манолис Салиакас 60' (Санкт-Паули), Абдули Сисей 63' (Санкт-Паули), Андреа Унтонджи 90+4' (Санкт-Паули)
После этого матча «Боруссия» М занимает 16-е место в таблице Бундеслиги с 6-ю очками в активе, а «Санкт-Паули» — на 15-й строчке с 7-ю баллами.
В параллельном матче «Майнц» на своем поле сыграл вничью с «Вердером» — 1:1.
Хозяева открыли счет на 36-й минуте благодаря точному удару Сильвана Видмера.
«Вердер» сравнял счет на 85-й минуте, отличился Йенс Стаге.
«Майнц» располагается на 17-й позиции с 5-ю очками, а «Вердер» — на 8-й строчке с 12-ю баллами.