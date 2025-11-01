Завершились два матча 9-го тура немецкой Бундеслиги.

Фрагмент матча «Санкт-Паули» — «Боруссия» М globallookpress.com

В одной из встреч «Боруссия» М обыграла «Санкт-Паули» со счетом 4:0.

В составе гостей дублем отметился Харис Табакович, отличившись на 15-й и 40-й минутах. Еще по голу записали на свой счет Суто Матино на 75-й минуте и Оскар Фрауло на 80-й минуте.

Результат матча Санкт-Паули Гамбург 0:4 Боруссия М Мёнхенгладбах 0:1 Харис Табакович 15' 0:2 Харис Табакович 40' 0:3 Суто Матино 75' 0:4 Оскар Фрауло 80' Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Карол Метс, Манолис Салиакас ( Джексон Ирвайн 84' ), Луис Оппи, Эрик Смит, Джеймс Сэндс ( Коннор Меткалф 55' ), Джоэл Чима Фудзит, Данель Синани ( Абдули Сисей 46' ), Матиас Перейра Лаж ( Мартин Каарс 46' ), Оладапо Афолаян ( Андреа Унтонджи 46' ) Боруссия М: Мориц Николас, Лукас Улльрих, Джозеф Скалли ( Оскар Фрауло 78' ), Кевин Дикс, Нико Эльведи, Флориан Нойхаус ( Джованни Рейна 78' ), Янник Энгельгардт, Рокко Райтц ( Кевин Штёгер 85' ), Филипп Зандер, Харис Табакович ( Jan Urbich 84' ), Франк Онора ( Суто Матино 57' ) Жёлтые карточки: Джеймс Сэндс 18' (Санкт-Паули), Манолис Салиакас 60' (Санкт-Паули), Абдули Сисей 63' (Санкт-Паули), Андреа Унтонджи 90+4' (Санкт-Паули)

Статистика матча 4 Удары в створ 11 6 Удары мимо 4 56 Владение мячом 44 8 Угловые удары 1 2 Офсайды 1 11 Фолы 8

После этого матча «Боруссия» М занимает 16-е место в таблице Бундеслиги с 6-ю очками в активе, а «Санкт-Паули» — на 15-й строчке с 7-ю баллами.

В параллельном матче «Майнц» на своем поле сыграл вничью с «Вердером» — 1:1.

Хозяева открыли счет на 36-й минуте благодаря точному удару Сильвана Видмера.

«Вердер» сравнял счет на 85-й минуте, отличился Йенс Стаге.

«Майнц» располагается на 17-й позиции с 5-ю очками, а «Вердер» — на 8-й строчке с 12-ю баллами.