После этого матча «Наполи» занимает 1-е место в таблице Серии А с 22 очками в активе. «Комо» — на 5-й позиции (17 баллов).

«Наполи» за весь матч нанес 8 ударов в створ ворот и подал 4 угловых.

На 26-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота неаполитанцев. Нападающий «Комо» Альваро Мората не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

«Наполи» сыграл вничью с «Комо» (0:0) в матче 10-го тура итальянской Серии А.

