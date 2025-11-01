«Наполи» сыграл вничью с «Комо» (0:0) в матче 10-го тура итальянской Серии А.
На 26-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота неаполитанцев. Нападающий «Комо» Альваро Мората не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
«Наполи» за весь матч нанес 8 ударов в створ ворот и подал 4 угловых.
Результат матча
НаполиНеаполь0:0КомоКомо
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно, Леонардо Спинаццола (Мигель Гутьеррес 46'), Андре Франк Замбо Ангисса, Билли Гилмор (Элиф Элмас 38'), Скотт МакТоминай, Маттео Политано (Станислав Лоботка 87'), Расмус Хёйлунн (Лоренцо Лукка 87'), Давид Нерес (Ноа Ланг 73')
Комо: Жан Бутез, Алекс Валле, Марк Кемпф (Диего Карлос 8'), Хакобо Рамон, Иван Смолчич (Лукаш Да Кунья 71'), Нико Пас, Максанс Какере (Стефан Пош 71'), Максимо Перроне, Альваро Мората (Анастасиос Дувикас 82'), Ассане Диао, Джейден Аддай (Хесус Родригес Карабальо 82')
Жёлтые карточки: Андре Франк Замбо Ангисса 21', Маттео Политано 67', Элиф Элмас 72' — Максимо Перроне 16', Иван Смолчич 39'
После этого матча «Наполи» занимает 1-е место в таблице Серии А с 22 очками в активе. «Комо» — на 5-й позиции (17 баллов).