Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о «Локомотиве» перед очной встречей в рамках 14-го тура РПЛ.

Андрей Мостовой — полузащитник «Зенита» globallookpress.com

«У "Локомотива" хороший костяк, состоящий из российских футболистов. Удачными получились трансферы — ​тот же Зелимхан Бакаев неплохо вписался.

Многие другие ребята набрали оптимальную форму. Ну и видно, что у них сейчас тоже хороший коллектив», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита».

«Сине-бело-голубые» на своем поле примут «Локомотив» в рамках 14-го тура РПЛ сегодня, 1-го ноября в 20:15 по мск.