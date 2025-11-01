1 ноября на стадионе «Луи II» «Монако» примет «Париж» в рамках поединка 11-го тура Лиги 1 Франции. Начало игры в 21:00 по мск.

После побед над «Тулузой» и «Нантом» «монегаски» навязывают ПСЖ борьбу за лидерство, имея 20 очков в своем активе. На сейчас отрыв от «парижан» составляет один пункт. Так что если коллектив Ади Хюттера продлит свою серию, то сможет рассчитывать на первое место при условии поражения ПСЖ, который играет с «Ниццей».

«Париж» пока держится в середине таблицы на расстоянии 4 очков от зоны вылета, и это несмотря на последние результаты команды. В 5 турах Лиги 1 у гостей только одна победа при двух поражениях и двух ничьих. При этом ничью 3:3 в прошлом туре с «Лионом» вполне можно считать неплохим исходом.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают «Монако» фаворитом за 1.67, на победу «Парижа» они дают 5.00.

Искусственный интеллект полагает, что «Монако» одержит победу со скромным результатом 1:0.

Трансляция матча

