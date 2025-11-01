Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура Ла Лиги против «Валенсии».

Хаби Алонсо globallookpress.com

«В Лиге чемпионов можно потерять очки и позже наверстать, но в Ла Лиге всё иначе — это длинная дистанция. Мы движемся в хорошем ритме и не хотим сбавлять темп. Сейчас всё внимание на "Валенсию". В прошлом сезоне они выиграли на "Бернабеу", поэтому расслабляться нельзя — нужно проявить к сопернику максимальное уважение.

Корберан отлично готовит свои команды, у "Валенсии" достаточно качественных игроков. Нужно быть предельно собранными, потому что после крупных побед иногда бывает соблазн снизить интенсивность, и мы должны избежать этого», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Реала».

После 10 туров «Реал» лидирует в чемпионате Испании с 27 очками. «Валенсия» занимает 17-е место, имея в активе 9 баллов.