В 9-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» примет «Байер» на «Альянц Арене». Матч запланирован на 1 ноября 20:30 мск.
«Бавария» бьет рекорды среди команд топ-5 лиг Европы. Подопечные Венсана Компани показали лучший результат, выиграв больше 10 матчей подряд. В Бундеслиги у них 8 побед в 8 матчах, из-за чего мюнхенцы лидируют в таблице с 24 очками.
Способен ли «Байер» прервать эту серию баварцев? Леверкузенцы выиграли в последних 4 турах. Но теперь их ждет игра на «Альянц Арене», где они побеждают не так уж и часто.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.
- Букмекеры дают 1.27 и 11.0 на победу команд в матче.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Баварии» со счетом 4:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.