В 9-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» примет «Байер» на «Альянц Арене». Матч запланирован на 1 ноября 20:30 мск.

«Бавария» бьет рекорды среди команд топ-5 лиг Европы. Подопечные Венсана Компани показали лучший результат, выиграв больше 10 матчей подряд. В Бундеслиги у них 8 побед в 8 матчах, из-за чего мюнхенцы лидируют в таблице с 24 очками.

Способен ли «Байер» прервать эту серию баварцев? Леверкузенцы выиграли в последних 4 турах. Но теперь их ждет игра на «Альянц Арене», где они побеждают не так уж и часто.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

Букмекеры дают 1.27 и 11.0 на победу команд в матче.

Искусственный интеллект предсказал победу «Баварии» со счетом 4:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.