Итальянский нападающий Марио Балотелли высказался об увольнении Патрика Виейра с поста главного тренера «Дженоа».

Марио Балотелли globallookpress.com

«Вот это да! Теперь "Дженоа" наконец-то сможет сосредоточиться на людях, которые действительно любят атмосферу, болельщиков и эмблему клуба, которые глубоко верят в идею и в то, что "Дженоа" заслуживает того, чтобы её высоко ценили!

Тяжёлая работа, проделанная Джилардино и Зангрилло, которую я видел своими глазами, не была напрасной: те, кто пришёл позже, просто эгоистично использовали её в своих интересах, извлекая максимум пользы из того, что они построили с таким трудом, уважением и страстью.

Они использовали огромный труд Джилардино и Зангрилло, их любовь и преданность этим цветам, не понимая по-настоящему их ценности. Теперь мы думаем о Генуе и генуэзцах! Вперёд, Генуя! Вперёд, ребята! Я верил в вас и верю до сих пор! » — написал Балотелли в соцсетях.

Команда занимает последнее, 20-е место в таблице Серии А, набрав три очка в 9 матчах и не одержав ни одной победы.

Исполняющим обязанности главного тренера команды будет Роберто Мургита, его помощником выступит экс‑игрок «Зенита» Домен