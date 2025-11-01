Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итог матча против «Акрона» (0:1).

Джонатан Альба globallookpress.com

«Мы сегодня проиграли, такое бывает. Самое главное, что я видел на поле. Наша команда сегодня была лучше. В первом тайме очень закрытая игра, но во втором было больше моментов. Даже в меньшинстве у нас были шансы забить. Мы были лучше, но не получилось победить», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

После этого матча «Акрон» располагается на 10-й позиции в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. «Ростов» — на 11-й строчке с тем же количеством баллов.