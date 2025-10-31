Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Спартаком».

«Мне кажется, этот матч более важный с точки зрения турнирной таблицы для "Спартака".  Потому что если они не выиграют, то, на мой взгляд, их шансы на борьбу за высокие места совсем минимальные. "Краснодар" сейчас в хорошем физическом и психологическом состоянии.  Они готовы к борьбе за чемпионство.

Такое впечатление, что вся эта дискуссия разогревается со стороны.  И делают это те люди, которые хотят поменять тренера и привезти своего.  Только руководство знает, как будет.  А будет все очень просто.  Результат такой не удовлетворяет никого, "Спартак" всегда должен бороться за чемпионство.  И если улучшений не будет, то обязательно будет замена», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится в воскресенье, 2 ноября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.  Начало — в 19:30 мск.