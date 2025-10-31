Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал травму Поля Погба во время вчерашней тренировки.

«Поль получил травму лодыжки вчера на тренировке. Мы ждём подтверждения тяжести травмы, но да, завтра он не сможет выйти на поле. Он немного подвернул лодыжку; нужно дождаться результатов дополнительных тестов. Вчера он смог закончить тренировку, так что это может быть положительным знаком, но нам нужно быть уверенными, а сегодня он не был на 100% в форме, чтобы перенести вес на ногу», — цитирует слова Поконьоли RMC Sport.

Игрок получил ушиб лодыжки во время единоборства на тренировке. Сообщается, что сегодня полузащитник не тренировался с остальным составом и в клубе ждут дальнейшей информации о состоянии футболиста