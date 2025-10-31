Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков поделился мыслями от предстоящей игры между «Краснодаром» и «Спартаком» в матче 14-го тура РПЛ.

Ливай Гарсия («Спартак») globallookpress.com

«Насколько "Спартак" сейчас может что‑то противопоставить "Краснодару"? Я думаю, "Спартак" будет играть вторым номером, закроется. Мы видели около года назад, что "Спартак" на выезде обыграл "Краснодар" 3:0. "Красно‑белые" явно не полетят вперед, не будут играть первым номером. "Спартак" отойдет назад, будет ждать шанс на контратаках. Для меня, конечно, фаворит "Краснодар", но, смотря игру "Спартака", не знаешь, что от них ожидать. Последняя игра с "Оренбургом" была блеклая. Хоть и победили, игра была тяжелая и ужасная. Но "Краснодару" все равно не будет легко», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится в воскресенье, 2 ноября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 19:30 мск.