Защитник московского «Спартака»﻿ Даниил Денисов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром»﻿.

Даниил Денисов globallookpress.com

«У нас хорошие воспоминания о выезде в Краснодар в том сезоне. Надеюсь, что удастся также успешно сыграть. Будем готовиться к хорошему сопернику», — приводит слова Денисова «Чемпионат»﻿.

Команды встретятся на стадионе «Ozon Арена»﻿ в Краснодаре. Игра пройдет в воскресенье, 2 ноября. Перед этим матчем «Краснодар»﻿ возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Спартак»﻿ идет на шестой строчке в таблице РПЛ.​