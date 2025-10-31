Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«У нас хорошие воспоминания о выезде в Краснодар в том сезоне. Надеюсь, что удастся также успешно сыграть. Будем готовиться к хорошему сопернику», — приводит слова Денисова «Чемпионат».
Команды встретятся на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Игра пройдет в воскресенье, 2 ноября. Перед этим матчем «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Спартак» идет на шестой строчке в таблице РПЛ.