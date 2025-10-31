Защитник московского «Спартака»﻿ Даниил Денисов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром»﻿.

Даниил Денисов
Даниил Денисов globallookpress.com

«У нас хорошие воспоминания о выезде в Краснодар в том сезоне.  Надеюсь, что удастся также успешно сыграть.  Будем готовиться к хорошему сопернику», — приводит слова Денисова «Чемпионат»﻿.

Команды встретятся на стадионе «Ozon Арена»﻿ в Краснодаре.  Игра пройдет в воскресенье, 2 ноября.  Перед этим матчем «Краснодар»﻿ возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.  «Спартак»﻿ идет на шестой строчке в таблице РПЛ.​