Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал выступление «красно-белых» в текущем сезоне.
«Что касается Станковича, то тут вопрос руководителям, как они видят эту ситуацию. Да, может, футбол оставляет желать лучшего. Но команда в последних матчах выглядит отлично по счету. Наконец-то не пропустили. Есть перспективная молодежь, которая может дать новый импульс команде. Надеюсь, что у Деяна все будет хорошо», — приводит слова Титова «Чемпионат».
«Спартак» занимает 6-е место в РПЛ, набрав 22 очка за 13 встреч.