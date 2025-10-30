Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал выступление «красно-белых» в текущем сезоне.

Деян Станкович
Деян Станкович globallookpress.com

«Что касается Станковича, то тут вопрос руководителям, как они видят эту ситуацию.  Да, может, футбол оставляет желать лучшего.  Но команда в последних матчах выглядит отлично по счету.  Наконец-то не пропустили.  Есть перспективная молодежь, которая может дать новый импульс команде.  Надеюсь, что у Деяна все будет хорошо», — приводит слова Титова «Чемпионат».

«Спартак» занимает 6-е место в РПЛ, набрав 22 очка за 13 встреч.