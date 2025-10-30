Руководство дортмундской «Боруссии» не планирует продлевать контракт с защитником Никласом Зюле. Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.

Никлас Зюле — защитник дортмундской «Боруссии» globallookpress.com

Стало известно, что в «Боруссии» Д хотят расстаться с Зюле из-за его высокой зарплаты в 14 млн евро в год. Текущая физическая форма игрока также вызывает вопросы в клубе.

Действующий контракт Зюле со «шмелями» рассчитан до лета 2026-го года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 8 млн евро.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Боруссию» Д 3 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.