Иногда победу приходится выцарапывать ногтями. В дождливый вечер на «Дойче Банк Парк» «Боруссия» оказалась в аду, где её наказывали бывшие игроки, а каждое касание предвещало поражение. Но Грегор Кобель, холодный как сталь, превратил этот хаос в личную победу. Дортмунд идёт дальше в Кубке Германии, оставляя за спиной Франкфурт, который заслужил что угодно, кроме вылета.

Результат матча Айнтрахт Ф Франкфурт 1:1 Боруссия Д Дортмунд 1:0 Ансгар Кнауфф 7' 1:1 Юлиан Брандт 48' 2:1 Джан Узун 114' пен. 3:1 Миши Батшуайи 114' пен. 3:2 Феликс Нмеча 114' пен. 3:3 Карни Чуквуэмека 114' пен. 3:4 Фабиу Силва 114' пен. 3:5 Никлас Зюле 114' пен. Айнтрахт Ф: Михаэль Цеттерер, Расмус Кристенсен, Робин Кох, Артур Теате, Натаниэль Браун, Рицу Доан, Хуго Ларссон ( Эйе Скири 72' ), Ансгар Кнауфф ( Жан-Маттео Баойя 89' ), Марио Гётце ( Джан Узун 72' ), Фарес Шаиби, Жонатан Буркардт Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон, Аарон Ансельмино ( Никлас Зюле 46' ), Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Карим Адейеми ( Серу Гирасси 77' ), Максимилиан Байер, Юлиан Брандт ( Феликс Нмеча 91' ), Марсель Забитцер ( Карни Чуквуэмека 91' ), Джоб Беллингем Жёлтые карточки: Фарес Шаиби 98' — Аарон Ансельмино 42', Никлас Зюле 59', Фабиу Силва 114'

Статистика матча 6 Удары в створ 2 6 Удары мимо 6 49 Владение мячом 51 3 Угловые удары 5 4 Офсайды 4 9 Фолы 14

Горькая ирония пронизывала матч с самого старта. Семь минут — и гол, забитый воспитанниками Дортмунда. Марио Гётце, некогда золотой мальчик клуба, вырезал пас с хирургической точностью. Ансгар Кнауфф, которому когда-то не хватило места в основе «Боруссии», подхватил мяч и мягко послал его мимо Кобеля. 1:0, и Франкфурт взрывается.

Ансгар Кнауфф globallookpress.com

На бровке — Нико Ковач, который вернулся туда, где однажды поднял Кубок Германии. Но теперь он по другую сторону эмоций: в костюме, с жёстким взглядом, без сантиментов. И уже в первые минуты его команда оказалась в том же положении, что когда-то «Айнтрахт» — аутсайдером, которому не прощают ошибок. План Ковача был рискованным: Гирасси остался в запасе, вместо него — лёгкий Байер, мобильный, но без ударной мощи. И это решение быстро стало символом первого тайма. «Боруссия» держала мяч, но не могла по-настоящему угрожать вопротам. Франкфурт перекусывал каждую атаку, держал линию в идеальном порядке, а Кристенсен, Кох и Теате словно накрыли штрафную сеткой.

Трибуна домашних фанатов на матче «Айнтрахт» — «Боруссия» globallookpress.com

Всё, что оставалось гостям — редкие проблески. Адейеми пытался рвать фланг, Забитцер отчаянно бил издали. Публика чувствовала запах крови. «Айнтрахт» играл в свой лучший футбол — агрессивный, собранный, живой. И только один человек не позволял катастрофе произойти: Грегор Кобель. Вратарь «Боруссии» тащил всё, что летело в сторону ворот. Пока остальные искали ритм, он просто выживал.

Грегор Кобель globallookpress.com

Гол-призрак и игра на нервах

Когда начался второй тайм, казалось, что Дортмунд наконец вспомнил, что он Дортмунд. На 48-й минуте — то, ради чего вообще приходят на футбол. Брандт, Забитцер, Беллингем — касание, ещё одно, стенка, перевод на фланг, и Рюэрсон идеальной траекторией подаёт на дальнюю. Брандт замыкает, словно заканчивая собственное произведение. И тут — подвох. В начале эпизода Байер был в офсайде. В Бундеслиге гол бы отменили, но это Кубок, а ВАР здесь включают только с 1/8 финала. Никто ничего не проверяет, и счёт становится 1:1.

Гол Брандта globallookpress.com

Для Франкфурта это звучало как издёвка. Гётце и Кнауфф, два бывших дортмундца, сделали всё по правилам — и проигрывали тем, кто нарушил их безнаказанно. Трибуны ревели, Топмёллер кричал на четвёртого судью, но всё было бесполезно.

Матч превратился в нервный поединок характеров. «Айнтрахт» продолжал атаковать — Доан зарядил в перекладину, Узун не попал с 18 метров, Шаиби бил издали. Каждый раз — Кобель. Его полёты стали хронологией гостевого сопротивления. В эти минуты Дортмунд не столько играл, сколько держался. Команда напоминала раненого зверя, который ищет укрытие. Ударов в сторону Цеттерера — единицы. К концу основного времени всё превратилось в затяжную дуэль «Айнтрахт» против Кобеля.

«Айнтрахт» — «Боруссия» globallookpress.com

Когда даже чудо не спасает

В дополнительное время обе команды выглядели истощёнными, но отказывались сдаваться. У Франкфурта снова был шанс сотворить сказку: после навеса Буркарт протолкнул мяч в сетку, и трибуны начали праздновать. Но радость длилась три секунды, поднялся флажок. Здесь офсайд увидели. Правильное решение, но от этого не менее жестокое. После этого франкфуртцы словно потухли. Энергия ушла, осталась только злость. А Кобель, напротив, будто подпитывался каждым спасением — снова и снова брал сложнейшие мячи, словно на тренировке. Его уверенность стала главным аргументом «Боруссии», когда игра докатилась до серии пенальти.

Пенальти после такой игры — момент, когда не существует статистики, только бьющий и вратарь. Франкфурт начал — и дрогнул. Доан пробил выше, а удар Шаиби взял Кобель. В каждом ударе чувствовались усталость, обида, страх ошибиться.

Грегор Кобель тащит пенальти globallookpress.com

А Дортмунд бил, как будто на тренировке. Силва, Зюле, Нмеча, Чуквуэмека — сухо, по делу, без лишних жестов. Кобель даже не радовался особо, просто кивал. Он уже понимал, чем всё закончится. И когда отбил решающий удар, рухнув в угол, стадион замер.

Игроки «Боруссии» празднуют победу globallookpress.com

Даже крики трибун не перекрыли тишину осознания: этот матч принадлежит ему. Игроки бросились к своему киперу, Ковач сжал кулаки, а Гётце смотрел в землю. Дортмунд идёт дальше, Франкфурт оставался с ощущением, что сделал всё правильно — и всё равно проиграл.