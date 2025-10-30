«Сассуоло» одержал победу над «Кальяри» (2:1) в матче 9-го тура итальянской Серии А.
У гостей голы записали на свой счет Арман Лорьенте на 54-й минуте и Андреа Пинамонти на 65-й минуте.
Единственный гол в составе «Кальяри» записал на свой счет Себастьяно Эспозито на 73-й минуте.
Результат матча
КальяриКальяри1:2СассуолоСассуоло
0:1 Арман Лорьенте 54' 0:2 Андреа Пинамонти 65' 1:2 Себастьяно Эспозито 73'
Кальяри: Элия Каприле, Габриэле Цаппа (Джанлука Гаэтано 62'), Жозе Педро, Адам Оберт, Марко Палестра, Мишель Адопо (Лука Маццители 84'), Маттео Прати, Майкл Фолоруншо (Маттиа Феличи 62'), Рияд Идрисси, Себастьяно Эспозито, Дженнаро Боррелли (Леонардо Паволетти 76')
Сассуоло: Арьянет Мурич, Фали Канде, Джей Идзес, Себастьян Валюкевич, Кристиан Вольпато (Эдоардо Яннони 85'), Неманья Матич, Кристиан Торстведт (Лука Моро 74'), Арман Лорьенте (Астер Вранкс 74'), Андреа Пинамонти (Алиу Фадера 74'), Исмаэль Коне (Валид Шеддира 85'), Woyo Coulibaly
Жёлтые карточки: Майкл Фолоруншо 12', Адам Оберт 58', Рияд Идрисси 89' — Кристиан Торстведт 37', Алиу Фадера 86', Себастьян Валюкевич 90', Эдоардо Яннони 90+6'
После этого матча «Сассуоло» занимает 10-е место в таблице Серии А с 13-ю очками в активе. «Кальяри» — на 14-й позиции (9).