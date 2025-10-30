После этого матча «Сассуоло» занимает 10-е место в таблице Серии А с 13-ю очками в активе. «Кальяри» — на 14-й позиции (9).

Единственный гол в составе «Кальяри» записал на свой счет Себастьяно Эспозито на 73-й минуте.

У гостей голы записали на свой счет Арман Лорьенте на 54-й минуте и Андреа Пинамонти на 65-й минуте.

«Сассуоло» одержал победу над «Кальяри» (2:1) в матче 9-го тура итальянской Серии А.

