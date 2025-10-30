Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 10-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (1:1). Российский голкипер не выходил на поле в этой встрече.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Ничья с Лорьяном. Тяжело набираются очки в этом сезоне. Продолжаем работать как команда. Много интересных матчей впереди, так что готовимся сыграть уже послезавтра», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Уже в следующем туре «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике сыграет против «Ниццы». Матч состоится в субботу, 1 ноября, на домашнем стадионе парижан.