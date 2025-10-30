Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила об изменении времени начала матча 16-го тура между «Акроном» и «Сочи».

Фрагмент матча «Акрон» — «Сочи» Официальный сайт «Сочи»

Встреча пройдет 21 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре, но теперь начнется в 18:30 по московскому времени, а не в 17:00, как планировалось ранее. Дата проведения матча осталась без изменений.

Перед 14-м туром «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков после 13 матчей. «Сочи» располагается на 14-й строчке с 8 очками и находится в зоне вылета.

В ближайшем, 15-м туре «Акрон» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Сочи» примет «Оренбург».