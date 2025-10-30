Завершились два матча 1/64 финала Кубка Испании.

«Алавес» разгромил «Депортиво Гетчо» со счетом 7:0.

У гостей хет-трик оформил Мариано Диас, отличившись на 8-й, 28-й и 58-й минутах. Дублем отметился Карлос Висенте, забив голы на 32-й и 40-й минутах.

По голу у «Алавеса» забили Диего Морсильо на 74-й минуте и Тони Мартинес на 80-й минуте.

В параллельном матче «Леванте» обыграл «Ориуэла» со счетом 4:3.

В составе гостей дублем отметился Карлос Эспи, отличившись на 49-й и 90+2-й минутах. Еще по голу записали на свой счет Унай Эльхесабаль на 4-й минуте и Хосе Луис Моралес на 12-й минуте.

У «Ориуэла» отлились Джави Солсона на 27-й минуте, Гонсало Миранда на 51-й минуте и Гектор Айоделе на 90-й минуте.

По итогам противостояний «Алавес» и «Леванте» пробились в 1/32 финала Кубка Испании.