Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящей игры «железнодорожников» с «Зенитом».

Фрагмент матча «Зенит» — «Локомотив» globallookpress.com

«Чтобы "Локомотиву" уехать с тремя очками из Санкт‑Петербурга, ему надо выложиться на максимум, показать, на что он способен. Самое главное — не перегореть, ведь команда у Галактионова молодая. Может появиться небольшое давление, как это бывает. Потеря концентрации может привести к нелепым голам, которые очень часто пропускает "Локомотив". Команде крайне сложно будет в матче против "Зенита", потому что коллектив Семака сейчас крайне уверен в себе. Вообще, закономерным результатом будет ничья», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

Матч между командами пройдет 1 ноября в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:15 по Москве.