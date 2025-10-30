В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде переиграл «Нант» со счетом 5:3.

В составе победителей забили Мамаду Кулибали, Фоларин Балоган, Манес Аклиуш и Александр Головин, который сделал дубль.  За хозяев отличились Бахереба Гирасси (дважды) и Мостафа Мохамед.

Результат матча

НантФранция. Лига 1Нант3:4МонакоМонакоМонако
0:1 Мамаду Кулибали 7' 1:1 Баэреба Гирасси 19' 1:2 Фоларин Балогун 41' 2:2 Баэреба Гирасси 45+6' 2:3 Магнес Аклиуше 55' 2:4 Александр Головин 75' 3:4 Мостафа Мохамед 80'
Нант:  Антони Лопеш,  Кельвен Амьен-Аду,  Чидози Авазим (Фабьен Сентонс 90'),  Тилель Тати,  Джуниор Мванга,  Луи Леру,  Квон Хек-Кю,  Демен Ассумани (Николя Коцца 64'),  Баэреба Гирасси (Амади Камара 71'),  Юссеф Эль-Араби (Мостафа Мохамед 71'),  Маттис Аблин
Монако:  Филипп Кён,  Кассум Уаттара,  Джордан Тезе,  Кристиан Мависса (Pape Cabral 69'),  Мохаммед Салису,  Тило Керер,  Магнес Аклиуше (Ансумане Фати 81'),  Мамаду Кулибали,  Фоларин Балогун (Мика Биерет 73'),  Такуми Минамино (Александр Головин 69'),  Крепин Дьятта
Жёлтые карточки:  Тилель Тати 16',  Маттис Аблин 76',  Фабьен Сентонс 90'  —  Мамаду Кулибали 25',  Такуми Минамино 34',  Мохаммед Салису 57',  Джордан Тезе 61',  Тило Керер 61',  Кассум Уаттара 82',  Филипп Кён 84'

У «Монако» теперь 20 очков и второе место в турнирной таблице, «Нант» (9) — 15-й.

В параллельной игре «Страсбург» разгромил «Осер» со счетом 3:0. Роберто Паничелли, Себастьян Нанаси и Валентин Барко поразили ворота соперников в этой игре.

«Страсбург» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, «Осер» (7) — 17-й.

В еще одном матче «Тулуза» и «Ренн» сыграли вничью 2:2.  На голы Эстебана Лепауля и Мусы Тамари хозяева ответили точными ударами Чарли Крессуэлла и Арона Доннума.

У «Тулузы» 14 очков и 9-е место в турнирной таблице, «Ренн» (12) — 10-й.

Также «Марсель» и «Анже» сыграли вничью со счетом 2:2. Робиньо Вас стал автором дубля в составе хозяев поля, а Сидики Шериф и Усман Камара забили за гостей.

На счету «Марселя» теперь 19 очков и третье место в таблице, «Анже» с 10 баллами — 13-й.

И, наконец, «Париж» и «Лион» не смогли определить сильнейшего — 3:3.  На точные удары Корентена Толиссо и Павла Шульца (дважды) хозяева ответили забитыми мячами Адама Камара, Илана Кеббаля и Венсана Маркетти.

У «Лиона» теперь 19 пунктов и пятое место, а «Париж» с 11 баллами идет 12-м.