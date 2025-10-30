В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде переиграл «Нант» со счетом 5:3.

Александр Головин globallookpress.com

В составе победителей забили Мамаду Кулибали, Фоларин Балоган, Манес Аклиуш и Александр Головин, который сделал дубль. За хозяев отличились Бахереба Гирасси (дважды) и Мостафа Мохамед.

Результат матча Нант Франция. Лига 1 3:4 Монако Монако 0:1 Мамаду Кулибали 7' 1:1 Баэреба Гирасси 19' 1:2 Фоларин Балогун 41' 2:2 Баэреба Гирасси 45+6' 2:3 Магнес Аклиуше 55' 2:4 Александр Головин 75' 3:4 Мостафа Мохамед 80' Нант: Антони Лопеш, Кельвен Амьен-Аду, Чидози Авазим ( Фабьен Сентонс 90' ), Тилель Тати, Джуниор Мванга, Луи Леру, Квон Хек-Кю, Демен Ассумани ( Николя Коцца 64' ), Баэреба Гирасси ( Амади Камара 71' ), Юссеф Эль-Араби ( Мостафа Мохамед 71' ), Маттис Аблин Монако: Филипп Кён, Кассум Уаттара, Джордан Тезе, Кристиан Мависса ( Pape Cabral 69' ), Мохаммед Салису, Тило Керер, Магнес Аклиуше ( Ансумане Фати 81' ), Мамаду Кулибали, Фоларин Балогун ( Мика Биерет 73' ), Такуми Минамино ( Александр Головин 69' ), Крепин Дьятта Жёлтые карточки: Тилель Тати 16', Маттис Аблин 76', Фабьен Сентонс 90' — Мамаду Кулибали 25', Такуми Минамино 34', Мохаммед Салису 57', Джордан Тезе 61', Тило Керер 61', Кассум Уаттара 82', Филипп Кён 84'

Статистика матча 5 Удары в створ 7 5 Удары мимо 5 49 Владение мячом 51 1 Угловые удары 3 0 Офсайды 2 12 Фолы 16

У «Монако» теперь 20 очков и второе место в турнирной таблице, «Нант» (9) — 15-й.

В параллельной игре «Страсбург» разгромил «Осер» со счетом 3:0. Роберто Паничелли, Себастьян Нанаси и Валентин Барко поразили ворота соперников в этой игре.

«Страсбург» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, «Осер» (7) — 17-й.

В еще одном матче «Тулуза» и «Ренн» сыграли вничью 2:2. На голы Эстебана Лепауля и Мусы Тамари хозяева ответили точными ударами Чарли Крессуэлла и Арона Доннума.

У «Тулузы» 14 очков и 9-е место в турнирной таблице, «Ренн» (12) — 10-й.

Также «Марсель» и «Анже» сыграли вничью со счетом 2:2. Робиньо Вас стал автором дубля в составе хозяев поля, а Сидики Шериф и Усман Камара забили за гостей.

На счету «Марселя» теперь 19 очков и третье место в таблице, «Анже» с 10 баллами — 13-й.

И, наконец, «Париж» и «Лион» не смогли определить сильнейшего — 3:3. На точные удары Корентена Толиссо и Павла Шульца (дважды) хозяева ответили забитыми мячами Адама Камара, Илана Кеббаля и Венсана Маркетти.

У «Лиона» теперь 19 пунктов и пятое место, а «Париж» с 11 баллами идет 12-м.