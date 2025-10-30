В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде переиграл «Нант» со счетом 5:3.
В составе победителей забили Мамаду Кулибали, Фоларин Балоган, Манес Аклиуш и Александр Головин, который сделал дубль. За хозяев отличились Бахереба Гирасси (дважды) и Мостафа Мохамед.
Результат матча
У «Монако» теперь 20 очков и второе место в турнирной таблице, «Нант» (9) — 15-й.
В параллельной игре «Страсбург» разгромил «Осер» со счетом 3:0. Роберто Паничелли, Себастьян Нанаси и Валентин Барко поразили ворота соперников в этой игре.
«Страсбург» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, «Осер» (7) — 17-й.
В еще одном матче «Тулуза» и «Ренн» сыграли вничью 2:2. На голы Эстебана Лепауля и Мусы Тамари хозяева ответили точными ударами Чарли Крессуэлла и Арона Доннума.
У «Тулузы» 14 очков и 9-е место в турнирной таблице, «Ренн» (12) — 10-й.
Также «Марсель» и «Анже» сыграли вничью со счетом 2:2. Робиньо Вас стал автором дубля в составе хозяев поля, а Сидики Шериф и Усман Камара забили за гостей.
На счету «Марселя» теперь 19 очков и третье место в таблице, «Анже» с 10 баллами — 13-й.
И, наконец, «Париж» и «Лион» не смогли определить сильнейшего — 3:3. На точные удары Корентена Толиссо и Павла Шульца (дважды) хозяева ответили забитыми мячами Адама Камара, Илана Кеббаля и Венсана Маркетти.
У «Лиона» теперь 19 пунктов и пятое место, а «Париж» с 11 баллами идет 12-м.