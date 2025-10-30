Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев прокомментировал его дубль в матче 10-го тура Лиги 1 против «Нанта» (5:3).

Александр Головин
Александр Головин globallookpress.com

«Саша продемонстрировал свой высокий уровень и помог команде в достижении положительного результата.  Саша всегда чувствует себя психологически уверенно.  Два гола — приятный для него момент, как и для всех нас», — сказал Клюев «Чемпионату».

Российский хавбек начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте.  Забитые голы стали для Головина первыми в сезоне в чемпионате Франции.  После десяти туров «Монако» занимает 5-е место в таблице Лиги 1.