Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев прокомментировал его дубль в матче 10-го тура Лиги 1 против «Нанта» (5:3).

Александр Головин globallookpress.com

«Саша продемонстрировал свой высокий уровень и помог команде в достижении положительного результата. Саша всегда чувствует себя психологически уверенно. Два гола — приятный для него момент, как и для всех нас», — сказал Клюев «Чемпионату».

Российский хавбек начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте. Забитые голы стали для Головина первыми в сезоне в чемпионате Франции. После десяти туров «Монако» занимает 5-е место в таблице Лиги 1.