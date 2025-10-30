Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился планами после окончания карьеры.

Александр Ерохин globallookpress.com

«Планы после завершения карьеры? Пока не знаю, нахожусь в моменте. Параллельно стараюсь получать различные знания. А что будет после карьеры и когда она закончится, пока сложно сказать. Держу себя в форме, чтобы помогать команде.

Тренерство? Один из вариантов. Есть определенный опыт и понимание. Но таких вариантов может быть достаточно много.

Работать в структуре "Зенита"? Было бы интересно. "Зенит" сыграл большую роль в моей жизни, главный клуб в карьере. Всегда стараюсь помогать команде и на поле, и в тренировочном процессе. Хотелось бы продолжать приносить пользу и дальше в любом качестве», — цитирует Ерохина Sport24.

В текущем сезоне полузащитник провел за «Зенит» 9 матчей и забил 3 гола.