Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился планами после окончания карьеры.

Александр Ерохин
Александр Ерохин globallookpress.com

«Планы после завершения карьеры?  Пока не знаю, нахожусь в моменте.  Параллельно стараюсь получать различные знания.  А что будет после карьеры и когда она закончится, пока сложно сказать.  Держу себя в форме, чтобы помогать команде.

Тренерство?  Один из вариантов.  Есть определенный опыт и понимание.  Но таких вариантов может быть достаточно много.

Работать в структуре "Зенита"?  Было бы интересно. "Зенит" сыграл большую роль в моей жизни, главный клуб в карьере.  Всегда стараюсь помогать команде и на поле, и в тренировочном процессе.  Хотелось бы продолжать приносить пользу и дальше в любом качестве», — цитирует Ерохина Sport24.

В текущем сезоне полузащитник провел за «Зенит» 9 матчей и забил 3 гола.