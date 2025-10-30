Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин прокомментировал будущее Деяна Станковича в «Спартаке».

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«В прошлом сезоне Станкович не выполнил задачи и, наоборот, завалил весну. Если тренер не выполняет задачи — его увольняют. А здесь дали ему второй шанс, но "Спартак" всё равно не в тройке лидеров РПЛ. Надеются на такую же осень, как в прошлом сезоне, и смотрят. Сейчас будет игра с "Краснодаром", которая окончательно расставит все точки над i. Думаю, эта игра может быть определяющей для Станковича. Имею в виду от результата, от игры и от того, как будет проходить матч и что будет после него», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

В настоящий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.