По информации Diario AS, руководство «Хетафе» заинтересовано в продлении контракта с главным тренером Хосепом Бордаласом.

Хосеп Бордалас globallookpress.com

Источник отмечает, что официальных предложений пока не поступало, однако клуб внимательно отслеживает ситуацию и в целом намерен продолжить сотрудничество с 61-летним испанским специалистом.

Действующий контракт Бордаласа рассчитан до 30 июня 2026 года и был подписан в апреле 2023 года. Под его руководством команда провела 103 матча, одержала 36 побед, 26 раз сыграла вничью и потерпела 41 поражение. Ранее Бордалас уже работал в «Хетафе» в 2016–2021 годах.

После 10 туров чемпионата Испании сезона-2025/26 «Хетафе» занимает восьмое место в турнирной таблице.