Максим Беляев, бывший защитник тульского «Арсенала»﻿, высказался о последних результатах команды в Первой Лиги.

Максим Беляев globallookpress.com

«Когда есть возможность, всегда смотрю матчи "Арсенала"﻿. В этом сезоне тулякам сложно будет зацепиться за стыковые матчи — продолжается процесс строительства. Если не случится глобального обновления состава и тренерский штаб будет спокойно работать без давления результатом, можно будет замахиваться на РПЛ﻿. Бюджет под это дело вполне располагает», — сказал Беляев «Чемпионату»﻿.

За последние пять матчей «Арсенал» из Тулы потерпел два поражения и одержал три ничьи, что оставляет команду в низшей части турнирной таблицы. На данный момент, команда занимает 13-е место в чемпионате России.​