В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» переиграл «Брайтон» со счетом 2:0.

Букайо Сака globallookpress.com

Победу лондонской команде принесли точные удары Этана Нванери и Букайо Сака.

Результат матча Арсенал Лондон Лондон 2:0 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув 1:0 Итан Нванери 57' 2:0 Букайо Сака 76' Арсенал Лондон: Кепа Аррисабалага, Бен Уайт ( Габриэль Магальяйнс 70' ), Кристьян Москера, Пьеро Инкапье ( Юрриен Тимбер 70' ), Майлс Льюис-Скелли, Микель Мерино, Кристиан Нергор, Макс Дауман ( Букайо Сака 71' ), Итан Нванери, Эберечи Эзе ( Леандро Троссард 83' ), Andre Annous ( Деклан Райс 77' ) Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Максим Де Кёйпер ( Tom Watson 67' ), Оливье Боскальи, Диего Коппола ( Дэнни Уэлбек 78' ), Ян Паул ван Хекке, Диего Гомес ( Матс Виффер 67' ), Карлос Балеба, Ферди Кадиоглу, Стефанос Цимас, Жоржиньо Рюттер ( Янкуба Минте 67' ), Хараламбос Костулас ( Ясин Аяри 46' ) Жёлтые карточки: Диего Коппола 34' (Брайтон энд Хоув Альбион), Оливье Боскальи 86' (Брайтон энд Хоув Альбион)

Статистика матча 5 Удары в створ 6 3 Удары мимо 7 50 Владение мячом 50 8 Угловые удары 2 4 Офсайды 3 9 Фолы 14

В еще одной игре «Челси» на выезде выиграл у «Вулверхэмптона» со счетом 4:3.

На голы Андрея Сантоса, Тайрика Джорджа, Эстевао и Джейми Байноу-Гиттенса хозяева ответили точными ударами Толуваласе Арокодаре и Давида Моллера Вольфа, который сделал дубль.

Благодаря победам лондонские «Арсенал» и «Челси» пробились в четвертьфинал Кубка английской лиги.