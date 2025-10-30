В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» переиграл «Брайтон» со счетом 2:0.
Победу лондонской команде принесли точные удары Этана Нванери и Букайо Сака.
Результат матча
Арсенал ЛондонЛондон2:0Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув
1:0 Итан Нванери 57' 2:0 Букайо Сака 76'
Арсенал Лондон: Кепа Аррисабалага, Бен Уайт (Габриэль Магальяйнс 70'), Кристьян Москера, Пьеро Инкапье (Юрриен Тимбер 70'), Майлс Льюис-Скелли, Микель Мерино, Кристиан Нергор, Макс Дауман (Букайо Сака 71'), Итан Нванери, Эберечи Эзе (Леандро Троссард 83'), Andre Annous (Деклан Райс 77')
Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Максим Де Кёйпер (Tom Watson 67'), Оливье Боскальи, Диего Коппола (Дэнни Уэлбек 78'), Ян Паул ван Хекке, Диего Гомес (Матс Виффер 67'), Карлос Балеба, Ферди Кадиоглу, Стефанос Цимас, Жоржиньо Рюттер (Янкуба Минте 67'), Хараламбос Костулас (Ясин Аяри 46')
Жёлтые карточки: Диего Коппола 34' (Брайтон энд Хоув Альбион), Оливье Боскальи 86' (Брайтон энд Хоув Альбион)
В еще одной игре «Челси» на выезде выиграл у «Вулверхэмптона» со счетом 4:3.
На голы Андрея Сантоса, Тайрика Джорджа, Эстевао и Джейми Байноу-Гиттенса хозяева ответили точными ударами Толуваласе Арокодаре и Давида Моллера Вольфа, который сделал дубль.
Благодаря победам лондонские «Арсенал» и «Челси» пробились в четвертьфинал Кубка английской лиги.