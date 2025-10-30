Английская Премьер-лига объявила список претендентов на звание игрока месяца по итогам октября 2025 года. В шорт-лист вошли восемь футболистов.
Список футболистов: Мэтти Кэш («Астон Вилла»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Эрлин Холанн («Манчестер Сити»), Эли Жуниор Крупи («Борнмут»), Брайан Мбемо («Манчестер Юнайтед»), Норди Мукьеле («Сандерленд»), Игор Тьяго («Брентфорд») и Юрриен Тимбер («Арсенал»).
Победитель будет определен на основе комбинированного голосования болельщиков и экспертного жюри, а имя обладателя награды станет известно 3 ноября.