Победитель будет определен на основе комбинированного голосования болельщиков и экспертного жюри, а имя обладателя награды станет известно 3 ноября.

Английская Премьер-лига объявила список претендентов на звание игрока месяца по итогам октября 2025 года. В шорт-лист вошли восемь футболистов.

Футбол•Сегодня 11:40 «Манчестер Юнайтед» возвращается? Шесть причин, почему команда Аморима может вмешаться в чемпионскую гонку

Футбол•Сегодня 04:41 «Сент-Джеймс Парк» снова мечтает о финале: «Ньюкасл» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Лиги

Футбол•Сегодня 03:51 От разгрома к хаосу: «Челси» устроил шоу против «Вулверхэмптона» в Кубке

Футбол•Сегодня 00:42 «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка Английской Лиги

Футбол•Сегодня 00:41 «Арсенал» — «Брайтон»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка английской лиги

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 14:09 Спираль ошибок: как «Ювентус» сам загнал себя в кризис

Футбол•Вчера 14:04 Интрига — всё. Почему мы уже знаем, что «Арсенал» выиграет титул АПЛ

Футбол•Вчера 10:02 «Ман Сити» в плену Холанна: почему команда Гвардиолы рискует остаться без титула

Футбол•28/10/2025 12:27 Тяжелые последствия: как взрослые сделали Ямаля крайним после Эль-Класико

Футбол•28/10/2025 16:06 «Я ухожу из команды». Что стоит за конфликтом Винисиуса с Хаби Алонсо

Выбор читателей

Футбол•24/10/2025 17:50 Будущее уже забивает голы: вундеркинд из Мексики и еще четыре лучших игрока ЧМ U20

Хоккей•27/10/2025 10:55 Неделя КХЛ: «Северсталь» возглавила Запад, «Ак Барс» дышит в спину «Металлургу» Мг

Футбол•24/10/2025 15:19 «Хартс» против Глазго: дуополия «Старой Фирмы» трещит по швам

Футбол•28/10/2025 17:11 Не оценили: Палмер, Роджерс, Фримпонг и еще семь ненужных воспитанников «Ман Сити»

Футбол•26/10/2025 13:48 Новые звезды Южной Америки: кто заявил о себе на чемпионате мира U20

Самое интересное

Футбол•16/09/2025 18:49 Золотые кузницы мира: лучшие футбольные академии современности

Бои•16/09/2025 13:10 Побил Цзю, дрался с Мейвезером, устраивал шоу. Хаттон был иконой британского бокса

Футбол•15/09/2025 20:01 Легионеры в футболе: где граница между «своими» и «чужими»?

Футбол•14/09/2025 12:08 74 обвинения против «Челси»: чем грозит клубу дело эпохи Абрамовича