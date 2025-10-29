В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Вулверхэмптон» примет «Челси» на стадионе «Молинью». Игра состоится 29 октября в 22:45 по мск.
«Челси» явно будет настроен на победу после домашнего фиаско от «Сандерленда». Поэтому «Вулверхэмптон» может сегодня продолжить свою безвыигрышную серию, которая на данный момент насчитывает 4 матча.
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» в последних двух поединках. В кубковых состязаниях команды встретятся лишь третий раз за всю историю и хозяева еще ни разу не обыгрывали «аристократов» в этих турнира.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.21.
- Букмекеры предлагают 4.30 на победу «Вулверхэмптона» и 1.87 на победу «Челси», 2.75 и 1.45 они дают на проход команд в четвертьфинал.
- Искусственный интеллект считает, что «Челси» уверенно обыграл «волков» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.