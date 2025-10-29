В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Вулверхэмптон» примет «Челси» на стадионе «Молинью». Игра состоится 29 октября в 22:45 по мск.

«Челси» явно будет настроен на победу после домашнего фиаско от «Сандерленда». Поэтому «Вулверхэмптон» может сегодня продолжить свою безвыигрышную серию, которая на данный момент насчитывает 4 матча.

«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» в последних двух поединках. В кубковых состязаниях команды встретятся лишь третий раз за всю историю и хозяева еще ни разу не обыгрывали «аристократов» в этих турнира.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.21.

Букмекеры предлагают 4.30 на победу «Вулверхэмптона» и 1.87 на победу «Челси», 2.75 и 1.45 они дают на проход команд в четвертьфинал.

Искусственный интеллект считает, что «Челси» уверенно обыграл «волков» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

