29 октября в 1/8 финала Кубка английской Лиги по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Челси». Начало встречи — 22:45 мск.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» плохо играет в текущем сезоне АПЛ. Клуб набрал два очка в девяти встречах. У «Вулверхэмптона» ни одной победы, две ничьих и семь поражений.

Ранее в Кубке английской лиги «Вулверхэмптон» одержал две победы. Команде удалось пройти «Вест Хэм» (3:2) и «Эвертон» (2:0).

Последние матчи: Октябрь «Вулверхэмптон» начал с домашнего матча с «Брайтоном». Встреча закончилась вничью 1:1.

Но затем последовали два поражения. «Вулверхэмптон» уступил «Сандерленду» (0:2) и «Бернли» (2:3).

Состояние команды: Сезон для подопечных Витора Перейры в чемпионате Англии складывается тяжело: первые очки «волки» набрали лишь в шестом туре, а за девять матчей сумели добыть всего две ничьи — с «Тоттенхэмом» и «Брайтоном».

В 2023 году «волки» дважды обыграли «Челси» дома с минимальным перевесом — 1:0 и 2:1. Три последующие очные встречи запомнились большим количеством голов. В сезоне-2023/24 «Вулверхэмптон» победил на выезде со счётом 4:2, однако в прошлом сезоне оба матча завершились крупными поражениями — 2:6 дома и 1:3 на выезде.

«Челси»

Турнирное положение: В таблице чемпионата Англии-2025/26 «Челси» идет на 9-й строчке. У подопечных Энцо Марески 14 набранных очков.

В девяти матчах «Челси» одержал 4 победы. Также у синих две ничьи и три поражения.

Последние матчи: В текущем месяце «Челси» выиграл три матча из четырех. Команде удалось победить «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест» в АПЛ, а также разгромить «Аякс» в Лиге чемпионов.

Неудача была всего одна. 25 октября «Челси» в чемпионате Англии дома сенсационно уступил «Сандерленду» со счетом 1:2.

Состояние команды: Хотя лазарет «Челси» почти опустел, Мареска всё ещё не может рассчитывать на пятерых игроков, включая лучшего бомбардира последних двух сезонов Коула Палмера. Остальных травмированных футболистов сложно назвать ключевыми — это подтвердил недавний матч с «Аяксом», где стартовый состав изменился на десять позиций. В ближайшей кубковой встрече ожидается аналогичная ротация.

Пять из шести последних официальных игр синие провели дома, но в шести выездных матчах сезона «Челси» одержал три победы — две над аутсайдерами АПЛ и одну в Кубке над «Линкольном». При этом команда Энцо Марески забила 14 голов.

«Вулверхэмптон» в текущем сезоне АПЛ еще ни разу не победил

В октябре «Челси» выиграл три матча из четырех

В чемпионате Англии-2024/25 «Челси» удалось дважды победить «Вулверхэмптон»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.71. Ничья — в 4.25, победа «Вулверхэмптона» — в 4.72.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.35.

Прогноз: «Вулверхэмптон» проиграл «Челси» лишь один из пяти последних домашних поединков. У хозяев есть шансы не уступить и в предстоящем матче.

Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет за 2.21.

Прогноз: «Вулверхэмптон» пока испытывает серьёзные трудности в АПЛ — только два очка в девяти турах. Команда замыкает турнирную таблицу. Однако друг с другом «Вулверхэмптон» и «Челси» играют результативно. За 90 минут может быть забито минимум три гола.

Ставка: ТБ 3 за 1.99